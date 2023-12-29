إعلام إسرائيلي: تقدم في ملف صفقة تبادل جديدة مع حماس
كشف مسؤول إسرائيلي عن تقدم في ملف التوصل لتهدئة جديدة في قطاع غزة تتخللها صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، بعد اصطدام جهود الوساطة سابقاً بتمسك حماس بإنهاء إسرائيل للحرب في غزة أولًا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "رئيس الموساد ديدي برنياع أبلغ مجلس الحرب الإسرائيلي برسالة قطرية مفادها أن حماس لم تعد تصر على إنهاء الحرب كشرط للتقدم في صفقة جديدة".
وأضافت "أن النقاش يركز على صفقة إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه من حيث أيام التهدئة والإفراج عن السجناء سيكون أثقل".
وسبق أن توصلت إسرائيل وحماس، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتهدئة استمرت سبعة أيام تم تمديدها ثلاث مرات، تضمنت إفراج حماس عن عدد من الرهائن الإسرائيليين والأجانب، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 240 طفلاً وأسيرة فلسطينية.
وتعثرت جهود التوصل لتهدئة جديدة وصفقة تبادل أسرى بسبب إعلان حماس أكثر من مرة رفضها التفاوض بشأن صفقة جديدة قبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل.