إعلام إسرائيلي: تقدم في ملف صفقة تبادل جديدة مع حماس

كشف مسؤول إسرائيلي عن تقدم في ملف التوصل لتهدئة جديدة في قطاع غزة تتخللها صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، بعد اصطدام جهود الوساطة سابقاً بتمسك حماس بإنهاء إسرائيل للحرب في غزة أولًا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "رئيس الموساد ديدي برنياع أبلغ مجلس الحرب الإسرائيلي برسالة قطرية مفادها أن حماس لم تعد تصر على إنهاء الحرب كشرط للتقدم في صفقة جديدة".

وأضافت "أن النقاش يركز على صفقة إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه من حيث أيام التهدئة والإفراج عن السجناء سيكون أثقل".