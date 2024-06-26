إيران.. أنباء متضاربة حول "رسالة غريبة" من نصر الله لمرشح رئاسي

تضاربت الأنباء في إيران حول تدخل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بانتخابات الرئاسة الإيرانية، وتوجيهه نصيحة لمرشح بالانسحاب.

وقالت منصة إخبارية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إن نصر الله، أوصى المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد محمد باقر قاليباف بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل.

ونقلت قناة "صابرين نيوز" الفارسية التابعة للحرس الثوري عن مصدر مطلع قوله، إن "حسن نصر الله بعث برسالة إلى قاليباف وطلب منه الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المتشدد سعيد جليلي".

وأضاف المصدر، أن "نصر الله طالب جبهة قوى الثورة الإسلامية في إيران (المظلة السياسية للتيار المتشدد) بضرورة التوصل إلى إجماع واتفاق وانسحاب مرشحي الرئاسة الآخرين لصالح جليلي".

وبعد أن مضى قرابة نصف ساعة على نشره، سحبت المنصة الإخبارية الشهيرة هذا الخبر، بعد أن نفته منصات إخبارية إيرانية أخرى.