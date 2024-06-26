إيران.. أنباء متضاربة حول "رسالة غريبة" من نصر الله لمرشح رئاسي
تضاربت الأنباء في إيران حول تدخل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بانتخابات الرئاسة الإيرانية، وتوجيهه نصيحة لمرشح بالانسحاب.
وقالت منصة إخبارية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إن نصر الله، أوصى المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد محمد باقر قاليباف بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل.
ونقلت قناة "صابرين نيوز" الفارسية التابعة للحرس الثوري عن مصدر مطلع قوله، إن "حسن نصر الله بعث برسالة إلى قاليباف وطلب منه الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المتشدد سعيد جليلي".
وأضاف المصدر، أن "نصر الله طالب جبهة قوى الثورة الإسلامية في إيران (المظلة السياسية للتيار المتشدد) بضرورة التوصل إلى إجماع واتفاق وانسحاب مرشحي الرئاسة الآخرين لصالح جليلي".
وبعد أن مضى قرابة نصف ساعة على نشره، سحبت المنصة الإخبارية الشهيرة هذا الخبر، بعد أن نفته منصات إخبارية إيرانية أخرى.
وقال موقع وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيراني المقرب من قاليباف، إن "نصر الله لم يبعث بأي رسالة وإن ما تم نشره كذب واضح".
واتهمت الوكالة من وصفتهم بـ"القنوات الإخبارية السخيفة، بنشر مثل هذه الشائعات والادعاءات التي نفاها أحد المقربين من المرشح المعني (قاليباف)".
وبحسب الوكالة، "لم يكن لحسن نصر الله أي دور في الانتخابات الإيرانية ولم يقدم المشورة لجليلي وقاليباف".
ودخل التيار الأصولي المتشدد في سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل بأربعة مرشحين هم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، فيما يوجد مرشح أصولي معتدل هو مصطفى بور محمدي.
ويتخوف التيار المتشدد من حالة الانقسام لديه جراء وجود منافس واحد من التيار الإصلاحي وهو النائب مسعود بزشكيان.
وحتى الآن فشلت القوى الثورية المتشددة في التوصل إلى إجماع بشأن انسحاب المرشحين لصالح آخرين.