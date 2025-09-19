إسرائيل تكشف هوية القتيلين في هجوم معبر الكرامة (صور)

كشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس، هوية القتيلين اللذين سقطا في هجوم نفذه مواطن أردني على الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين (جسر اللنبي).

وقالت القناة 12 العبرية إن أحد القتيلين هو المقدم (احتياط) يتسحاق هاروش (68 عامًا) من سكان مدينة القدس، وهو ضابط في وحدة الاحتياط (309) التابعة للإدارة المدنية.

وأضافت القناة أن ابن القتيل هاروش، وهو أيضًا جندي احتياط في الإدارة المدنية، كان في خدمته العسكرية قرب المعبر الحدودي، وعندما سمع بالهجوم، هرع إلى مكان الحادث ليكتشف مقتل والده.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القتيل الثاني هو الرقيب أورين هيرشكو (20 عامًا) من مدينة "تل موند"، وهو ضابط صف ارتباط للقوات الأجنبية في لواء "تيفيل".

ويعرف لواء "تيفيل" بأنه وحدة في الجيش الإسرائيلي تابعة للفرقة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، المسؤولة عن علاقات الجيش مع القوات الأجنبية وقوات حفظ السلام والمنظمات الدولية.

وكان سائق شاحنة مساعدات أردني يدعى عبد المطلب القيسي قد أطلق النار على جنود إسرائيليين لدى مروره عبر جسر "اللنبي" ما أسفر عن مقتل جنديين قبل أن يتمكن حرس الحدود الإسرائيلي من قتله.

وعقب الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أوصى المستوى السياسي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن حتى استكمال التحقيق، وتغيير أنظمة فحص السائقين الأردنيين.

من جهتها، أعلنت السلطات الأردنية، في بيان أوردته وكالة "بترا" للأنباء، أن الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقاً في حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة).