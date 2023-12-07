تحوّلت إلى اتجار بالبشر والمخدرات.. عصابات تستغلّ ظاهرة التسوّل في العراق

وبيّن الموسوي أن هناك عدد ليس بقليل من المتسولين الأجانب خاصة في العاصمة بغداد، والقوات الأمنية تعمل على ملاحقتهم وترحيلهم إلى بلدانهم، مع القبض على عصابات كثيرة مختصة بهذه الظاهرة، والعمل الأمني مستمر للحد من هذه الظاهرة، كما هناك تنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمساعدة بعض الذين يتم إلقاء القبض عليهم من خلال إيوائهم في دور الإيواء والمنح المالية وغيرها".

وأضاف أن "الكثير من العصابات أصبحت تستغل الكثير من المتسولين الأجانب والعراقيين لتنفيذ جرائم مختلفة، خاصة جرائم القتل والسرقة والمخدرات، وأصبح هؤلاء المتسولين أكثر عرضة للتعاطي والإدمان على المخدرات، ولهذا إنهاء هذه الظاهرة ضرورة أمنية واجتماعية".

من جهته قال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي حسين النجيمي، لـ"إرم نيوز"، "إن تردي الأوضاع الاقتصادي والمعيشية للكثير من العوائل العراقية دفعت الى ظاهرة التسول، لكن هذه الظاهرة ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، خصوصا أن الظاهرة استغلت بشكل كبير من عصابات مختلفة تتاجر ببعض معاناة الفقراء".