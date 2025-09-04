ذراع الأمن العسكري بعهد الأسد.. من هو زهير عبدالحي؟

ألقت قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية السورية، الأربعاء، القبض على المدعو زهير عبدالحي الذي تتهمه السلطات السورية بارتكاب جرائم ضد المدنيين وانتحال صفقة أمنية لتسهيل عمليات التهريب.

وتزعم عبدالحي خلية إجرامية مؤلفة من 4 أشخاص تم كذلك إلقاء القبض عليهم جميعاً، خلال حملة أمنية على مقر تابع للخلية في منطقة "الباب" بريف حلب، عثر خلالها أيضاً على أسلحة وذخائر للخلية.

قوات الأمن ضبطت كذلك خلال الحملة الأمنية، على مقر الخلية، الذي كانت تستخدمه منطلقاً لعملياتها الإجرامية، شعارات أمنية اعتمدتها الخلية بانتحال صفة الجهات الرسمية، وفق بيان للداخلية السورية.

وقالت الوزارة إن زهير عبدالحي هو أحد أبرز معاوني المدعو رسلان علي رسلان المسؤول عن فرع الأمن العسكري في مدينة حلب خلال حكم النظام البائد، بحسب بيان للوزارة.

وارتكب عبدالحي خلال عمله مع رسلان أعمالاً إجرامية ضد المدنيين شملت الاعتداء عليهم ومصادرة ممتلكاتهم وفرض الإتاوات بالتهديد والترهيب، علاوة على انتحاله صفة عنصر في الأمن الداخلي.

وتشير مصادر إلى أن المذكور تزعم في السابق مجموعة من 5 أشخاص ارتبطت بجهاز الأمن العسكري في حلب وارتكبت جرائم وانتهاكات عديدة بحق المدنيين السوريين.

وشارك عبدالحي، بحسب ما كشفت عنه التحقيقات، في تنظيم عمليات تهريب نحو مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بالإضافة إلى تجنيده 4 أشخاص آخرين تعاونوا معه في تنفيذ الجرائم.