كندا تجدد دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان
جددت كندا دعوتها لمواطنيها بضرورة مغادرة لبنان، مؤكدة بأن الوضع الأمني في البلاد أصبح مضطربا بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به؛ بسبب الصراع بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: "رسالتي للكنديين كانت واضحة منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط: هذا ليس الوقت المناسب للسفر إلى لبنان".
وشددت في البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" على دعوتها الكنديين بضرورة مغادرة لبنان، حيث قالت: "حان الوقت للمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".