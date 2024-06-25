كندا تجدد دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان

جددت كندا دعوتها لمواطنيها بضرورة مغادرة لبنان، مؤكدة بأن الوضع الأمني في البلاد أصبح مضطربا بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به؛ بسبب الصراع بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: "رسالتي للكنديين كانت واضحة منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط: هذا ليس الوقت المناسب للسفر إلى لبنان".