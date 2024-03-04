ليبيا.. المحكمة العليا تقرر إعادة النظر في قضية "مذبحة أبو سليم"
عادت أوراق قضية مذبحة سجن أبو سليم الشهيرة في ليبيا إلى أروقة القضاء للمرة الثالثة، بعدما قضت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن عدم اختصاصها النظر في القضية.
ونقل موقع "بوابة الوسط" المحلي عن أحمد نشادن محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق اللواء عبدالله السنوسي قوله، إن "المحكمة العليا ردت الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس"، مشيرًا إلى أن "العليا" طالبت بالنظر فيها مجددًا من قبل هيئة قضائية أخرى.
وذكر المحامي أن "قرار المحكمة صحيح؛ لأنه فصل في مسألة اختصاص، ولا علاقه له بموضوع القضية، والأمر تقني بحت".
والسنوسي الذي يوصف بأنه كان ظِلّ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وصندوق أسراره، هو أحد أبرز المتهمين في ارتكاب مذبحة أبو سليم.
وكانت المحكمة العليا نقضت في مايو/أيار الماضي، الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس عام 2019، بسقوط الجريمة عن جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم).
وقررت "العليا" حينها إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى في محكمة استئناف طرابلس.
ووقعت "مذبحة سجن أبوسليم" في 29 حزيران/يونيو 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.
ووفق روايات أهالي القتلى ومنظمات حقوقية ليبية، فإن قوات خاصة تابعة لنظام العقيد معمر القذافي "داهمت السجن وأطلقت النار على السجناء"، بدعوى تمردهم داخل السجن، بعد تنظيمهم اعتصاما مفتوحا طالبوا خلاله بتحسين ظروف الاعتقال.
وفي المقابل، نفى نظام القذافي حينها وقوع "مجزرة السجن" وأنكر حدوثها لمدة خمس سنوات حتى العام 2001، حيث بدأ يبلغ بعض أقارب السجناء بوفاة ذويهم.
وفي مسعى لتطويق القضية، حاول نظام القذافي دفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أمريكي، إلا أنهم رفضوا التعويضات، وتمكنوا في عام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
ووفق منظمات حقوقية، يعتبر سجن أبو سليم أحد أكثر السجون الليبية رعباً وعنفًا، وتم إنشاؤه سنة 1984 جنوبي غرب العاصمة الليبية طرابلس، وكان في البداية مجرد معسكر للشرطة العسكرية، ومركز إيقاف للسجناء العسكريين أطلق عليه حينها اسم "الحصان الأسود".