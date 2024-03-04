ليبيا.. المحكمة العليا تقرر إعادة النظر في قضية "مذبحة أبو سليم"

عادت أوراق قضية مذبحة سجن أبو سليم الشهيرة في ليبيا إلى أروقة القضاء للمرة الثالثة، بعدما قضت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن عدم اختصاصها النظر في القضية.

ونقل موقع "بوابة الوسط" المحلي عن أحمد نشادن محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق اللواء عبدالله السنوسي قوله، إن "المحكمة العليا ردت الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس"، مشيرًا إلى أن "العليا" طالبت بالنظر فيها مجددًا من قبل هيئة قضائية أخرى.

وذكر المحامي أن "قرار المحكمة صحيح؛ لأنه فصل في مسألة اختصاص، ولا علاقه له بموضوع القضية، والأمر تقني بحت".

والسنوسي الذي يوصف بأنه كان ظِلّ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وصندوق أسراره، هو أحد أبرز المتهمين في ارتكاب مذبحة أبو سليم.