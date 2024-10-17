"تحققت العدالة".. هاريس تعلق على مقتل السنوار

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس اليوم الخميس إن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار على يد إسرائيل هو خطوة للأمام فيما يتعلق بالقضاء على التهديد الذي تمثله حماس على إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن أكدت إسرائيل أنها قتلت السنوار.

وقالت هاريس للصحفيين في ميلووكي بولاية ويسكونسن "لقد تحققت العدالة... السنوار كان مسؤولا عن قتل آلاف الأبرياء، ومن بينهم ضحايا السابع من أكتوبر والرهائن الذين قتلوا في غزة".

وأضافت هاريس "هذه اللحظة تمنحنا فرصة لإنهاء الحرب في غزة أخيرا".

ومضت قائلة "اليوم لا يسعني إلا أن أتمنى أن تشعر عائلات الضحايا (الذين سقطوا في هجوم) حماس بقدر من الارتياح".