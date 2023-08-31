عبد اللهيان: علاقات الصداقة بين دمشق وأنقرة لصالح المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن علاقات الصداقة بين دمشق وأنقرة هي لصالح البلدين والمنطقة، مؤكدًا على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما في ذلك إزاء سوريا وتركيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، أدان عبد اللهيان هجمات إسرائيل على مطار حلب والمناطق المدنية في سوريا، مبينًا أن أي اعتداء ستقوم به إسرائيل لن يمر دون ردٍ من قبل دول المنطقة.

وأضاف "عبد اللهيان" في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، "أجرينا مباحثات تناولت مختلف القضايا الثنائية، وفي إطار متابعة الاتفاقيات بين رئيسي البلدين، فإننا نتفق على أن تعقد اللجنة العليا للبلدين اجتماعها في طهران في المستقبل القريب".

وأردف قائلاً: "خلال الاجتماع الرباعي الأخير الذي عُقد بين وزراء خارجية إيران، وتركيا، وسوريا، وروسيا، تم طرح أفكار بشأن إرساء الأمن على الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا، والهواجس الأمنية لدى البلدين".