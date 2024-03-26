المرصد: 9 قتلى موالين لإيران بضربات نفذتها طائرات "مجهولة" في دير الزور

قتل 9 مقاتلين موالين لإيران على الأقل بينهم قيادي، في ضربات جوية استهدفت مواقع لهم في دير الزور بشرق سوريا ليل الإثنين الثلاثاء، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية عن سقوط "تسعة قتلى من ضمنهم قيادي وواحد من الجنسية السورية" جراء "غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة، طالت فيلّا مستولى عليها من قبل الحرس الثوري الإيراني في حي الفيلاّت بمدينة دير الزور وتستخدم كمقر للاتصالات من قبلهم".

وأشار المرصد إلى أن "العدد مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحا".