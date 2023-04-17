الخارجية السودانية: البرهان أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة
قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر قرارًا بحل الدعم السريع، وإعلانه قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس.
وفي بيان، أرسل لوسائل إعلام، قالت الوزارة، إن "الأحداث المؤسفة التي ابتدأت يوم السبت 15 أبريل 2023م نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى إثر الهجوم الذي بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة".
وقالت إن ذلك الهجوم "حدث في ذات يوم الاجتماع المقرر بين رئيس مجلس السيادة القائد العام وقائد قوات الدعم السريع".
وتابع البيان: "وبناء عليه تصدت القوات المسلحة انطلاقا من واجبها ومسؤوليتها الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد لدحر الهجوم وطرد قوات الدعم السريع من محيط القيادة العامة، وكذلك المقار الأخرى التي حاولت تلك القوات المتمردة الاستيلاء عليها كالقصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون".
وأضاف: "نتيجة لتمرد قيادة الدعم السريع فقد أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة قرارًا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس"، مشيرًا إلى أن "كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت لتعنت أولئك القادة في قبول هذا الأمر".