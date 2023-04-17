الخارجية السودانية: البرهان أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة

وفي بيان، أرسل لوسائل إعلام، قالت الوزارة، إن "الأحداث المؤسفة التي ابتدأت يوم السبت 15 أبريل 2023م نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى إثر الهجوم الذي بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة".

وقالت إن ذلك الهجوم "حدث في ذات يوم الاجتماع المقرر بين رئيس مجلس السيادة القائد العام وقائد قوات الدعم السريع".