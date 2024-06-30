قدمت قرابين بشرية.. الأمن العراقي يفكك حركة "العلاهية"

أحمد عبد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن تنفيذه عملية اختراق لحركة العلاهية "المتطرفة" وتفكيكها واعتقال أعضائها جميعًا، مشيرًا إلى أن العملية جاءت بعد تسجيل العديد من عمليات الانتحار خلال الأسابيع الماضية "قربانًا" للإمام علي بن أبي طالب، وفق ما تعتقد به الحركة.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان مصور، إن "أبطال جهازنا نفذوا عملية ناجحة ضد الأفكار المتطرفة ومتبنيها"، مبينًا أن "عملية الاختراق تمت بعد تسجيل عملية انتحار لشباب في محافظة ذي قار".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على أحد أفراد الحركة قبل محاولة انتحاره وتبين أنه ينتمي لحركة القربانين (العلاهية)"، مشيرًا إلى أنه "ضمن عقيدتهم المنحرفة يقومون بإجراء قرعة ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار وشنق نفسه".