وزير فلسطيني لـ "إرم نيوز": تكلفة إعمار غزة قد تتجاوز 10 مليارات دولار

قال مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة بحاجة لأكثر من 10 مليارات دولار لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وأشار الصالح، في حديث لـ "إرم نيوز"، إلى أن الخسائر فادحة، وأن هناك دمارا شاملا خاصة في المباني السكنية والمؤسسات الخدمية والبنى التحتية.

وأضاف: "الكلفة التقديرية لإزالة الركام من الشوارع تبلغ حتى اللحظة نحو ملياري دولار أمريكي، والبنى التحتية معظمها مدمر، وكل القطاعات خارجة عن الخدمة بسبب الدمار الكبير، وعدم وجود الوقود في القطاع أثر سلبياً على تقديم الخدمات العامة، كما أن معظم آبار المياه خرجت عن الخدمة".

وتابع الصالح: "كافة القطاعات تعرضت للقصف ودُمرت العديد من المعدات التابعة للبلديات.. قطاع النفايات بحاجة لمئات الملايين من الدولارات، كما أن مياه الصرف الصحي يتم تصريفها في البحر دون معالجة".

واستكمل الوزير حديثه قائلاً: "كُلفت من قبل مجلس الوزراء بإعداد خطة تتعلق بدعم البلديات في غزة، وسنعمل على توفير التمويل اللازم لذلك، خاصة وأن ذلك ليس بقدرة الحكومة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة إن الدمار في القطاع غير مسبوق، وأن أكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، فيما هُدمت كلياً 40 ألف وحدة سكنية.