منذ بدء عملية رفح.. تراجع المساعدات الواصلة إلى غزة بمقدار الثلثين

انخفضت كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة بمقدار الثلثين، منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في منطقة رفح جنوبي القطاع الشهر الجاري، وفق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قوله، الأربعاء، إن "كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، والتي كانت بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تقلصت بصورة أكبر منذ 7 مايو/أيار".

وأضاف المكتب أنه منذ 7 مايو/أيار الجاري، وحتى يوم الثلاثاء الماضي، بلغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة 58 شاحنة في اليوم، مقابل متوسط يومي قدره 176 شاحنة مساعدات منذ الأول من أبريل/ نيسان الماضي وحتى السادس من مايو/ أيار الجاري، ما يمثل انخفاضًا بواقع 67%، موضحة أن هذا العدد لا يشمل بضائع القطاع الخاص والوقود.

وتقول الأمم المتحدة منذ فترة طويلة إن هناك حاجة لإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا من المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب قبل نحو ثمانية أشهر، كانت المساعدات المقدمة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني، تدخل بشكل رئيسي عبر معبرين إلى جنوب غزة، هما معبر رفح من مصر، ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل.