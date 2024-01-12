بعد مئة يوم من الحرب.. ماذا حقق الجيش الإسرائيلي؟

رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أنه مع اقتراب حرب غزة من يومها الـ100، لم يعد يصب الوقت في مصلحة الجيش الإسرائيلي، وأنه رغم تحقيق تقدم تكتيكي في الميدان، بيد أنه لم يحقق الأهداف الاستراتيجية للحرب.

وفشل الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة، في حسم قضية الأسرى الإسرائيليين، كما لم يصفِّ المسؤولين الكبار بحركة حماس، مشيرة أنه بعد أكثر من 3 أشهر على بدء حرب "السيوف الحديدية" ينتظر المراقبون أن يحدث تحول استراتيجي، لكنه لم يحدث بعد.

وتعتقد الصحيفة أنه في حال إعادة الأسرى وتصفية قادة حماس الكبار، فإنه بالإمكان وقتها الحديث عن تحول استراتيجي، وأنه رغم تحقيق نجاحات متراكمة من النواحي التكتيكية والعملياتية في الساحتين الشمالية والجنوبية، لكن لم يحقق الجيش بعد أية إنجازات على الصعيد الاستراتيجي.