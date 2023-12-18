"لا تتركونا نشيخ".. حماس تبث رسالة جديدة لمحتجزين إسرائيليين

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مقطعًا مصورًا يظهر ثلاثة إسرائيليين مسنين أحياء، من ضمن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.

وفي الفيديو الذي حمل عنوان "لا تتركونا نشيخ"، يبدو الرجال الثلاثة الملتحون جالسين على كراس ويوجه أحدهم رسالة إلى السلطات الإسرائيلية مطالبًا إياها بالقيام بما يلزم لضمان الإفراج عنهم.

وشنت حماس هجومًا مباغتًا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلف 1200 قتيل، واحتجاز 240، بحسب سلطات الدولة العبرية.

وردًا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي مذاك، هجومًا عنيفًا من الجو والبحر والبر، خلف حتى اليوم الإثنين، 19 ألفًا و453 قتيلًا، إضافة لأكثر من 52 ألف جريح، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وسمحت هدنة جرى التوصل إليها في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت 7 أيام، بتبادل محتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات للقطاع.