السودان.. أول ظهور لحميدتي بعد أداء اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي (فيديو)

ظهر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على العلن لأول مرة بعد تأديته اليمين الدستورية رئيسا لمجلس رئاسي ضمن "حكومة السلام والوحدة".

وأظهرت مقاطع فيديو، "حميدتي" أثناء تجوله في مدينة نيالا السودانية.

والسبت، أدى "حميدتي" اليمين الدستورية رئيسا لمجلس رئاسي ضمن "حكومة السلام والوحدة".

وكانت مصادر موثوقة قد كشفت، لـ"إرم نيوز"، أن حكومة تحالف "تأسيس" في السودان أدّت القسم بمدينة نيالا جنوبي دارفور، برئاسة محمد الحسن التعايشي رئيساً للوزراء.

وأدّى القسم 16 وزيراً ممثلين لـ"حكومة السلام والوحدة"، التي تشكلت من رحم ائتلاف التحالف السوداني التأسيسي المعلن في نيروبي بفبراير/شباط الماضي.

ويضم التحالف حركات مسلحة وأحزاباً سياسية، وأصدر دستوراً جديداً ينص على علمانية الدولة واعتماد الكونفدرالية بنظام الأقاليم السودانية الـ8، وأطلق على الحكومة الجديدة اسم "حكومة السلام والوحدة".

وكان التحالف قد سمى "حميدتي" رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد العزيز آدم الحلو نائباً، إلى جانب حكام الأقاليم الـ8 أعضاء في المجلس الرئاسي، إضافة إلى حركتين مسلحتين يقودهما الهادي إدريس والطاهر حجر.