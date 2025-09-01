logo
العالم العربي

السودان.. أول ظهور لحميدتي بعد أداء اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي (فيديو)

السودان.. أول ظهور لحميدتي بعد أداء اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي (فيديو)
حميدتي ونائبه الحلوالمصدر: وسائل إعلام سودانية
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 4:03 م

ظهر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على العلن لأول مرة بعد تأديته اليمين الدستورية رئيسا لمجلس رئاسي ضمن "حكومة السلام والوحدة".

وأظهرت مقاطع فيديو، "حميدتي" أثناء تجوله في مدينة نيالا السودانية.

والسبت،  أدى "حميدتي" اليمين الدستورية رئيسا لمجلس رئاسي ضمن "حكومة السلام والوحدة".

وكانت مصادر موثوقة قد كشفت، لـ"إرم نيوز"، أن حكومة تحالف "تأسيس" في السودان أدّت القسم بمدينة نيالا جنوبي دارفور، برئاسة محمد الحسن التعايشي رئيساً للوزراء.

وأدّى القسم 16 وزيراً ممثلين لـ"حكومة السلام والوحدة"، التي تشكلت من رحم ائتلاف التحالف السوداني التأسيسي المعلن في نيروبي بفبراير/شباط الماضي.

ويضم التحالف حركات مسلحة وأحزاباً سياسية، وأصدر دستوراً جديداً ينص على علمانية الدولة واعتماد الكونفدرالية بنظام الأقاليم السودانية الـ8، وأطلق على الحكومة الجديدة اسم "حكومة السلام والوحدة".

وكان التحالف قد سمى "حميدتي" رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد العزيز آدم الحلو نائباً، إلى جانب حكام الأقاليم الـ8 أعضاء في المجلس الرئاسي، إضافة إلى حركتين مسلحتين يقودهما الهادي إدريس والطاهر حجر.

أخبار ذات علاقة

أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السلام في السودان

برئاسة حميدتي.. المجلس الرئاسي في السودان يعقد اجتماعه الأول

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC