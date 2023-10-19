أهالي غزة لا يعولون على المساعدات وينتظرون "معجزة"
يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية حقيقية جراء انقطاع متواصل لوسائل العيش، إثر الحصار والغارات الجوية العنيفة التي تشنها القوات الإسرائيلية، ولا يبدو أن المساعدات ستكون الحل بل ينتظر السكان "معجزة" حسب البعض.
وبعد أيام من القصف العنيف المتواصل، لا يرى الفلسطينيون في المساعدات التي وصلت إلى القطاع عبر الحدود المصرية، سبيلا لرفع المعنويات هناك، حيث يتطلع أهالي غزة اليوم إلى النجاة من الضربات الجوية الإسرائيلية بشكل أساسي، رغم النقص الحاد في الغذاء والدواء.
وقال مواطن من قطاع غزة يدعى العوض الدالي (65 عاما) وهو يتحدث بالقرب من أنقاض المنازل المدمرة إن "المساعدات شيء تافه، وليست هناك حاجة من الدول العربية والأجنبية سوى وقف القصف العنيف على المنازل".
واعتبر في حديثه لوكالة "رويترز" أن "الدول العربية لم تفعل ما يكفي لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا "نريدهم أن يوقفوا القصف على الذين يقتلون داخل منازلهم".
ونقلت الوكالة عن النازحة هدى عرفات التي تعيش في خيمة حاليا قولها "انهار منزلي فوقي، وماتت ابنتي التي كانت زهرة المنزل. انظروا إلى هؤلاء الأطفال، أصيبوا مثلي، أخرجونا من تحت الأنقاض. ما ذنبنا؟".
وأضافت "كانت هناك امرأة تصرخ من تحت الأنقاض "أنقذونا، أنقذوا زوجة ابني، إنها تنزف".
بدورها، قالت سلوى أبو طايع وهي تحمل طفلا "نريد الأمان، نحن مدنيون ولسنا جنودا، الأطفال في الشوارع، هناك واحد واثنان وثلاثة وأربعة أطفال صغار انتهى بهم الأمر جميعا في الشارع، بلا غذاء أو ماء، ولا حتى حماية دولية ولا حقوق إنسان".
وتابعت "من العار تركهم في الشارع، ما ذنبنا؟ يستهدفوننا ويهجروننا من مكان إلى آخر".
ويؤكد سكان قطاع غزة إن أماكن البهجة والفرح تحولت إلى أماكن مليئة بالبؤس والقلق والأسى.
وقالت أمينة الكيتناني "هذه قاعة أفراح اعتدنا أن نحضر فيها مناسباتنا السعيدة لأبنائنا وبناتنا والآن نبيت فيها ونزحنا داخلها"، مضيفة "بدلا من إقامة المناسبات السعيدة في قاعة الأفراح أصبحت مكانا للأسى".
وأعلنت الولايات المتحدة إن مصر وافقت بعد جهود دبلوماسية مكثفة على إعادة فتح معبرها الحدودي مع غزة للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين، مع تفاقم الأزمة الإنسانية بالنسبة لنحو 2.3 مليون محاصرين هناك واندلاع احتجاجات مناهضة لإسرائيل في أنحاء الشرق الأوسط.
كما أكدت إسرائيل مجددا أنها لن تسمح بدخول المساعدات من خلال معبرها مع قطاع غزة حتى تطلق حركة المقاومة "حماس" سراح نحو 200 احتجزتهم خلال هجومها عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقتل حوالي 1400 إسرائيلي في الهجوم.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن ما لا يقل عن 3785 فلسطينيا قتلوا في القطاع وأصيب 12493 آخرين جراء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
يذكر أن أغلب سكان القطاع يعتمدون على المساعدات حتى قبل بدء التصعيد الحالي في الصراع ووفقا للأمم المتحدة كانت تدخل إلى القطاع نحو مئة شاحنة يوميا للإغاثة.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في عام 2007 وتحكم السيطرة على حركة البضائع والأفراد في ظل فرض مصر لقيود مشددة أيضا على ذلك من جانبها.