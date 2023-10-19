أهالي غزة لا يعولون على المساعدات وينتظرون "معجزة"

وقال مواطن من قطاع غزة يدعى العوض الدالي (65 عاما) وهو يتحدث بالقرب من أنقاض المنازل المدمرة إن "المساعدات شيء تافه، وليست هناك حاجة من الدول العربية والأجنبية سوى وقف القصف العنيف على المنازل".

واعتبر في حديثه لوكالة "رويترز" أن "الدول العربية لم تفعل ما يكفي لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا "نريدهم أن يوقفوا القصف على الذين يقتلون داخل منازلهم".

ونقلت الوكالة عن النازحة هدى عرفات التي تعيش في خيمة حاليا قولها "انهار منزلي فوقي، وماتت ابنتي التي كانت زهرة المنزل. انظروا إلى هؤلاء الأطفال، أصيبوا مثلي، أخرجونا من تحت الأنقاض. ما ذنبنا؟".

وأضافت "كانت هناك امرأة تصرخ من تحت الأنقاض "أنقذونا، أنقذوا زوجة ابني، إنها تنزف".

بدورها، قالت سلوى أبو طايع وهي تحمل طفلا "نريد الأمان، نحن مدنيون ولسنا جنودا، الأطفال في الشوارع، هناك واحد واثنان وثلاثة وأربعة أطفال صغار انتهى بهم الأمر جميعا في الشارع، بلا غذاء أو ماء، ولا حتى حماية دولية ولا حقوق إنسان".