اشتهر بشخصية "الجنرال موشي".. إسرائيل تقتل الفنان علاء قدوحة

من جهتها، أفادت كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل عائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء.

وجذبت شخصية "الجنرال موشي" المشاهدين في العالم العربي، بعد أن نشر القتيل في وقت سابق فيديو قصيراً على موقع التواصل "تيك توك"، علَّق فيه على مشهد غراب يُسقط علم إسرائيل.

وفي تقرير لوكالة رويترز قالت فيه: "إن معظم التعليقات على فيديو الغراب تشير إلى أن أصحابها يعتقدون بالفعل أنه "جنرال إسرائيلي". وأضافت أن فريق تقص قام بتتبع الفيديو، وتبين أنه فيديو حقيقي، لكنه ساخر، فالرجل الموجود في الفيديو هو الفنان الفلسطيني علاء قدوحة.