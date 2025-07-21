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العالم العربي

إسرائيل تتوعد اليمن بمصير إيران

إسرائيل تتوعد اليمن بمصير إيران
يسرائيل كاتسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 10:19 ص

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين، اليمن بمصير إيران، قائلا: "سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل"، بحسب فرانس برس.

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وأضاف بحسب بيان صادر عن مكتبه: "قام جيش الدفاع الإسرائيلي للتو بقصف أهداف إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة، ويفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها في السابق".

وختم بالقول "كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير إيران.. سيدفع الحوثيون  ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل".

ومن جهته، أكد مسؤول أمني حوثي في اليمن أن إسرائيل ضربت ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الدولة العبرية، بعد شنّ مقاتلاته في مطلع الشهر هجمات على بنى تحتية للحوثيين.

ومنذ نهاية 2023، يشنّ الحوثيون هجمات صاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها ترتبط بها، في خطوة يقولون إنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتردّ إسرائيل على هجمات المتمردين المدعومين من إيران بشنّ ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن، آخرها موجة هجمات استهدفت مدينة الحديدة الساحلية ومناطق مجاورة.

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