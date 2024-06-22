بعد 260 يوما من الحرب.. ماذا حقق نتنياهو في غزة؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ قرابة 260 يوما، الحرب على قطاع غزة، ورهنها بجملة من الأهداف "الاستراتيجية" والعسكرية، إلّا أن كثيرا منها لم يتحقق إلى الآن، وفق محللين.

وكان أبرز الأهداف القضاء على حركة حماس، وإنهاء قدراتها العسكرية والبنى التحتية التابعة لها، وكذلك إنهاء حكمها للقطاع، إلى جانب إعادة المختطفين.

ورأى الخبير في الشأن السياسي الدولي رائد نجم أن "إسرائيل فشلت حتى اللحظة في تحقيق ما أعلنت أنها عازمة على تنفيذه بشكل حاسم، إذ ما زالت حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية قادرة على الاشتباك وإطلاق الصواريخ، وكذلك امتلاك بنية تحتية عسكرية تتمثل بالأنفاق، إلى جانب الاحتفاظ بعدد كبير من الأسرى الإسرائيليين".

مهاجمة المدنيين

وأضاف نجم، لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي استعاض بدلًا من التركيز على تحقيق أهدافه بمهاجمة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، إلى جانب قصف مئات آلاف الوحدات السكنية وقتل قرابة 40 ألف فلسطيني وجرح 200 ألف، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتابع: "لذلك يسعى الجيش الإسرائيلي إلى زيادة وتيرة العمليات العسكرية من أجل الضغط أكثر على حركة حماس، التي ما زالت تحتفظ بجزء من قوتها العسكرية إلى ما بعد اليوم التالي للحرب، واعتمدت أسلوب الاستنزاف مع الألوية العسكرية المتوغلة في عمق المدن والمخيمات".