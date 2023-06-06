كشف تفاصيل إحباط المخابرات الأردنية مخططًا لاستهداف الشيعة في البلاد

كشفت وسائل إعلام أردنية، تفاصيل ما وصفته بـ"المخطط الإرهابي" يعود لعام 2021 لاستهداف أشخاص ينتمون للمذهب الشيعي في الأردن، قبل أن تحبطه دائرة المخابرات العامة.

ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فإن المخطط كان يتضمن إطلاق النار على الزوار الشيعة لمقام الصحابي "جعفر الطيار"، في محافظة الكرك جنوبي الأردن.

وذكرت الصحيفة، أن "العشريني المخطط للعملية، من مؤيدي تنظيم داعش ومعتنق لأفكاره ومعتقداته، ومن المروجين والداعمين لعملياته الإرهابية".

وأضافت: "خلال عام 2021، حَسَمَ العشريني أمْرَه، وعزمَه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية، نصرةً وتأييدًا ودعمًا لداعش".