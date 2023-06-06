كشف تفاصيل إحباط المخابرات الأردنية مخططًا لاستهداف الشيعة في البلاد
كشفت وسائل إعلام أردنية، تفاصيل ما وصفته بـ"المخطط الإرهابي" يعود لعام 2021 لاستهداف أشخاص ينتمون للمذهب الشيعي في الأردن، قبل أن تحبطه دائرة المخابرات العامة.
ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فإن المخطط كان يتضمن إطلاق النار على الزوار الشيعة لمقام الصحابي "جعفر الطيار"، في محافظة الكرك جنوبي الأردن.
وذكرت الصحيفة، أن "العشريني المخطط للعملية، من مؤيدي تنظيم داعش ومعتنق لأفكاره ومعتقداته، ومن المروجين والداعمين لعملياته الإرهابية".
وأضافت: "خلال عام 2021، حَسَمَ العشريني أمْرَه، وعزمَه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية، نصرةً وتأييدًا ودعمًا لداعش".
وتابعت الصحيفة: "اختار العشريني سلاحًا أوتوماتيكيًّا، كأداة قتل في تنفيذ عمله الإرهابي، ضد أبناء الطائفة الشيعية، ضمانًا لتحقيق أهدافه المتوخاة لديه، إذ عاين العشريني، مداخل ومخارج المقام الموصوف، أكثر من مرة، وحدد أوقات حضور أبناء الطائفة الشيعية، لزيارة ذلك المقام".
ولفتت الصحيفة، إلى أنه "في نهاية الشهر الثامن لعام 2021، قبضت المخابرات على العشريني، وذلك بعد أن وردت معلومات بحقه تفيد بتخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي؛ ما حال دون تنفيذ تلك العملية ضد أبناء الطائفة الشيعية، وتمت إحالته وأوراقه التحقيقية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة".
وكشفت أنه أسند للعشريني، "جنايتي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، بدورها، نظرت محكمة أمن الدولة، في القضية، وجرَّمت العشريني بالتهمتين المسندتين إليه".
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بوضع الشاب العشريني، بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، إلّا أنها قررت تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة 4 سنوات، فيما صادقت محكمة التمييز على القرار.
وجاء تخفيض الحكم، "لكونه شابًّا في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة لإصلاح مسار حياته؛ ما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية"، بحسب الصحيفة.
ويقع مقام الصحابي جعفر بن أبي طالب، في بلدة مؤتة الأردنية جنوبي البلد، ويعتبره أتباع المذهب الشيعي مزارًا لهم.