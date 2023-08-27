استعدادًا لأول جولة خارجية.. "البرهان" يصل بورتسودان

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، وصول قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد.

وأفادت تقارير إخبارية، أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، سيغادر إلى مصر، السبت، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان الماضي.