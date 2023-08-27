استعدادًا لأول جولة خارجية.. "البرهان" يصل بورتسودان
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، وصول قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد.
وأفادت تقارير إخبارية، أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، سيغادر إلى مصر، السبت، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان الماضي.
وسيُجري "البرهان" خلال زيارته إلى مصر، مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان.
ووصل "البرهان"، يوم الخميس، إلى مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، ومنها اتجه إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد.
وقبل أيام ظهر قائد الجيش السوداني بشكل مفاجئ لأول مرة، خارج مقر القيادة العامة وسط جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أم درمان.
وشغل خروج "البرهان" من مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، الرأي العام المحلي، وسط الحديث عن ترتيبات بوساطة إقليمية لسفره خارج البلاد لوضع تسوية تنهي الحرب في السودان.