عشرات الهجمات الإسرائيلية تستهدف مواقع حوثية في صنعاء (فيديو)

دوّت انفجارات عنيفة بلغت نحو 10 في مواقع متفرقة من العاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم ميليشيا الحوثيين عبدالملك الحوثي.

واكتفى الإعلام الرسمي التابع للحوثيين، بذكر أن صنعاء تتعرض لهجوم إسرائيلي، دون الإشارة أو الحديث عن أي تفاصيل أخرى.

وقالت مصادر يمنية في صنعاء، لـ"إرم نيوز"، إنها سمعت دوي انفجارات عديدة، دون أن يسبق ذلك سماعهم أي تحليق للطيران الحربي، كما حدث بالتزامن مع الضربة الإسرائيلية السابقة مساء الأحد الماضي.

ووصفت المصادر الهجوم الإسرائيلي بالواسع، مشيرة إلى أنه يتراوح بين 6 إلى 10 انفجارات، في غضون دقائق معدودة.

وذكرت المصادر، بأنها سمعت موجة من الانفجارات، تلتها موجة أخرى، ما يشير إلى تجدد الهجمات توزعها على موجات متعاقبة.

ورجّح مراقبون يمنيون، بأن تكون الضربات قد نُفذت عبر سلاح البحرية الإسرائيلية، من صواريخ أطلقت من بوارج حربية.

في الوقت نفسه، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن الهجوم الذي تشهده صنعاء في الأثناء استهدف مواقع تتواجد بها قيادات حوثية بارزة، مشيرةً إلى أن الهجوم هذا مختلف عن الهجمات السابقة، لافتة إلى أنه تم التصديق، مطلع الأسبوع الجاري، عن اغتيالات ستستهدف قادة بعينهم، وبدأ اليوم بالفعل تنفيذ المخطط.