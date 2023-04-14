انطلاق عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن

بدأت، اليوم الجمعة، عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن، وذلك مع إقلاع أول طائرة من صنعاء.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إنها بدأت عملية إنسانية تستمر لأكثر من يوم بهدف نقل قرابة 900 من أسرى الصراع في اليمن.

ووصلت حافلات ترافقها عربات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وقوات أمنية، إلى مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن، فجر اليوم الجمعة؛ لاستقبال ونقل الأسرى والمختطفين المفرج عنهم في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وفي وقت سابق، قال ماجد فضائل عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان في تغريدة عبر تويتر: "تم التأكيد أنّ عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة، وسوف تستمر ثلاثة أيام".