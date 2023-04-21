بعد فاجعة التدافع.. اليمنيون يستقبلون العيد بقلوب مكسورة

تخيّم أجواء الحزن على اليمن، خاطفة ما تبقى من البهجة بقدوم عيد الفطر، بعد حادثة التدافع التي شهدتها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مساء الأربعاء الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 82 شخصا وإصابة العشرات من الفقراء والمحتاجين الذين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية.

وتأتي هذه الفاجعة المروّعة، بعد نحو أسبوع من الأجواء الإيجابية إثر عملية تبادل أكثر من 1000 أسير ومختطف بين الحكومة اليمنية والحوثيين، تزامنًا مع جهود إقليمية ودولية لإحياء العملية السياسية تمهيدًا لسلام شامل ومستدام، ينهي الحرب التي اندلعت قبل قرابة 9 سنوات.

دعوات لتحقيق دولي

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، رشاد العليمي، مساء الخميس، في خطاب بمناسبة حلول عيد الفطر، عن تعازيه ومواساته لعائلات ضحايا التدافع المؤلم.

ووجه العليمي، الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة، لتقديم يد العون للمصابين وأسر ضحايا هذه الواقعة المروّعة.