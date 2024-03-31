إسرائيل: نفذنا ضربة ضد مركز لحركة الجهاد في مستشفى بغزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إنه نفذ غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الفلسطينية في باحة مستشفى الأقصى في قطاع غزة.

وذكر الجيش أنه قصف بدقة مركز القيادة لحركة الجهاد بهدف "تقليل الضرر" الذي يلحق بالمدنيين في منطقة المستشفى، بحسب رويترز.

وأضاف أن "مبنى مستشفى الأقصى لم يتضرر ولم يتأثر العمل فيه".