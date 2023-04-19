ولي العهد السعودي يلتقي محمود عباس في جدة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات في جدة تناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الطرفين أكدا على "مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الدولتين.

وكان عباس قد وصل إلى جدة يوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة.