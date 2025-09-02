ولي العهد السعودي يدعو إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقف المملكة الداعي إلى وقف فوري للحرب في غزة، وتحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، داعيا إلى إدانة أي إجراءات تقّض حل الدولتين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ناقش الطرفان مجالات التعاون القائمة بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات.