تعذر خروج برازيليين من غزة يؤجج توترا مع إسرائيل

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن آمال مجموعة من 34 برازيليا عالقين في غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي تبددت مجددا في المغادرة يوم الجمعة في ظل إغلاق المعبر الحدودي مع مصر.

وكان لوضع هؤلاء البرازيليين دور كبير في تزايد استياء البرازيل من سلوك إسرائيل في الصراع الذي بدأ بهجوم نفذه مقاتلون من حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وردت عليه إسرائيل بقصف عنيف للقطاع.