"يديعوت أحرونوت": "أوراق الأسرى" ليست بيد حماس وحدها

تسود تقديرات لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأن حركة حماس ليست وحدها التي تحتفظ بأسرى إسرائيليين، وأنه لهذا السبب ستواجه أي مفاوضات مع الحركة صعوبات، إذ لا تمتلك الحركة أوراق اللعب الكاملة بشأن الأسرى، حسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

الصحيفة نشرت هذه التقديرات على خلفية التطورات الخاصة بملف الأسرى التي جرت، أمس الإثنين، وشملت بث مقطع فيديو من جانب حماس، أظهر ثلاث إسرائيليات في وضع نفسي متردٍّ، على الرغم من مؤشرات على حالة صحية جيدة.

وفي الوقت نفسه، ردت إسرائيل بالإعلان عن إطلاق سراح جندية تدعى أوري مغيديش، كانت تخدم في وحدة لمراقبة السياح الحدودي، دون أن تدلي بالكثير من المعلومات.