الكرملين: روسيا لا تزال تدعم حل الدولتين

أكد الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا لا تزال تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، وذلك ردًّا على سؤال حول قرار بعض الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية.

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية أمس الأحد في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين؛ ما أثار ردَّ فعل غاضبًا من إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين"، حسب "رويترز".

وأضاف "يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، والذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية".

وفي هذا السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء في مالطا أن البلاد ستعترف رسميًّا بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، لتنضم مالطا بذلك إلى مجموعة من الدول في اتخاذ هذه الخطوة.

أخبار ذات علاقة رفع العلم الفلسطيني يفجر الانقسام في البلديات الفرنسية

وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أعلن للمرة الأولى عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو/ أيار.

وللجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والعضو بالاتحاد الأوروبي تاريخ من مساندة القضايا الفلسطينية وتدعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.