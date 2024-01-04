واشنطن: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" في غزة

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد حوالي 3 أشهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكّله حماس "هدف يمكن تحقيقه" بالنسبة إلى إسرائيل، لكنها قد لا تتمكّن من "محو المجموعة من الوجود".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

من جهة أخرى، ذكر كيربي أن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل تقف وراء انفجارين أوديا بحياة 100 شخص، وأصابا العشرات في مقبرة في إيران، اليوم الأربعاء، خلال إحياء ذكرى مقتل القائد العسكري قاسم سليماني.

وكان سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قُتل إثر ضربة أمريكية بطائرة مسيَّرة في بغداد عام 2020.