انتشال جثث 50 قتيلاً بعد قصف مدرسة "البراق" في غزة
انتشلت فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، جثث نحو 50 قتيلاً من تحت أنقاض مدرسة "البراق"، بعد تعرضها للقصف الصاروخي الجوي والمدفعي.
وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة "البراق" في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال، والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.
وأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين؛ جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 11078 قتيلًا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.