مصادر طبية: 9 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في مدينة غزة منذ فجر اليوم

logo
العالم العربي

خلال حرب غزة.. إسرائيل ترصد "محاكاة" لأسلوب حماس في الضفة الغربية

خلال حرب غزة.. إسرائيل ترصد "محاكاة" لأسلوب حماس في الضفة الغربية
مقاتل في غزة يستهدف مدرعة إسرائيلية بعبوة ناسفة من النقطة...المصدر: الإعلام العسكري لحماس
إرم نيوز
إرم نيوز

رصدت المنظومة الأمنية في إسرائيل مؤخرًا "محاكاة" للأساليب التي تنتهجها حركة "حماس" خلال الحرب ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة، داخل الضفة الغربية.

وأبرزت القناة الـ15 العبرية ما اعتبرتها "ظاهرة" من خلال تصريح أدلى به مصدر أمني، قال إن "مسلحين في الضفة الغربية يتابعون طرق استهداف القوات الإسرائيلية في غزة، ويسعون إلى نسخها".

وأكد المصدر الأمني الإسرائيلي أنه "تم رصد محاولة إطلاق صواريخ وتثبيت عبوات ناسفة على مركبات عسكرية بالضفة الغربية".

واعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلية فلسطينية زعم أنها كانت تصنع صواريخ بدائية لإطلاقها لاحقًا على إسرائيل، بحسب القناة الـ 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية إن "الجيش الإسرائيلي وللمرة الأولى اعتقل خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".

وأضافت أن "الخلية كانت صنعت صاروخين ضُبطا مؤخرًا"، مشيرة إلى أنه عُثر خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع.

ووفق القناة، فإن هذه أول خلية تُشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.

أخبار ذات علاقة

الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله- أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يُنفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC