خلال حرب غزة.. إسرائيل ترصد "محاكاة" لأسلوب حماس في الضفة الغربية

رصدت المنظومة الأمنية في إسرائيل مؤخرًا "محاكاة" للأساليب التي تنتهجها حركة "حماس" خلال الحرب ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة، داخل الضفة الغربية.

وأبرزت القناة الـ15 العبرية ما اعتبرتها "ظاهرة" من خلال تصريح أدلى به مصدر أمني، قال إن "مسلحين في الضفة الغربية يتابعون طرق استهداف القوات الإسرائيلية في غزة، ويسعون إلى نسخها".

وأكد المصدر الأمني الإسرائيلي أنه "تم رصد محاولة إطلاق صواريخ وتثبيت عبوات ناسفة على مركبات عسكرية بالضفة الغربية".

واعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلية فلسطينية زعم أنها كانت تصنع صواريخ بدائية لإطلاقها لاحقًا على إسرائيل، بحسب القناة الـ 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية إن "الجيش الإسرائيلي وللمرة الأولى اعتقل خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".

وأضافت أن "الخلية كانت صنعت صاروخين ضُبطا مؤخرًا"، مشيرة إلى أنه عُثر خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع.

ووفق القناة، فإن هذه أول خلية تُشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.