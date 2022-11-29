إحصائية: ارتفاع قياسي في عمليات إطلاق النار ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أظهرت إحصائية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الإثنين، زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار ضد الإسرائيليين خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى رصد ارتفاع في أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه تم رصد زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار في عام 2022، مضيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن التصعيد في الضفة سيستمر".
وقالت القناة العبرية إنه "في عام 2022 تم تسجيل سقوط 31 قتيلاً إسرائيلياً نتيجة العمليات التي نفذها فلسطينيون، بينهم 8 جنود وضباط، كما كان هناك 281 هجوماً فلسطينياً شمل إطلاق نار وإلقاء عبوات وطعن ودهس، مقارنة بـ 91 خلال عام 2021".
وأضافت: "سجلت الهجمات الشعبية زيادة من 2946 حادثة في عام 2021 إلى 3382 في عام 2022، وتشير البيانات إلى زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار وعمليات الاشتباكات المسلحة مع قوات الجيش والتي تضاعفت ثلاث مرات هذا العام عن العام الماضي".
وأوضحت أنه تم اعتقال 2500 فلسطيني منذ بداية عملية "كاسر الأمواج"، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أنه تم ضبط 250 قطعة سلاح، وإحباط حوالي 500 عملية.
وقالت القناة العبرية إن الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن حماس والجهاد هما العامل الرئيسي الذي شجّع ودعم على التصعيد وتنفيذ العمليات هناك.
في المقابل، تشير إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العام الجاري كان الأسوأ على الفلسطينيين منذ سنوات في أعداد ضحايا العنف والتصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وبحسب الوزارة، فإنه خلال العام الجاري استشهد 206 فلسطينيين، 154 منهم في الضفة الغربية والقدس، و52 منهم في قطاع غزة، ما يجعل العام الحالي الأسوأ بالنسبة للفلسطينيين في الضفة منذ العام 2005، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.