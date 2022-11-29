إحصائية: ارتفاع قياسي في عمليات إطلاق النار ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه تم رصد زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار في عام 2022، مضيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن التصعيد في الضفة سيستمر".

وقالت القناة العبرية إنه "في عام 2022 تم تسجيل سقوط 31 قتيلاً إسرائيلياً نتيجة العمليات التي نفذها فلسطينيون، بينهم 8 جنود وضباط، كما كان هناك 281 هجوماً فلسطينياً شمل إطلاق نار وإلقاء عبوات وطعن ودهس، مقارنة بـ 91 خلال عام 2021".