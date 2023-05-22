الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم بلاطة بالضفة

قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم الإثنين، 3 شبان فلسطنيين بالرصاص في مخيم بلاطة بالضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بأن القوات الإسرائيلية عرقلت عمل الطواقم الطبية ومنعتهم من الدخول إلى مخيم بلاطة لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس برفقة جرافات وآليات عسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأسفرت المواجهات المحتدمة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن إصابة 3 شبان آخرين على الأقل برصاص إسرائيلي.