الأمم المتحدة عن الوضع في سوريا: "الأخطر منذ فترة طويلة"

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها من "تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، إذ أصبح الوضع راهنا الأخطر منذ فترة طويلة؛ بسبب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس".

وأعلن المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن الدولي: "منذ آذار/ مارس 2020 دخل النزاع السوري في مأزق استراتيجي.. لقد حذرت منذ فترة من أن الوضع الراهن يعرّض سوريا لخطر الانزلاق نحو تفكك أعمق وطويل الأمد، مع مخاطر تصعيد هي الأكثر إثارة للقلق".

وأضاف: "اليوم أدق ناقوس الخطر.. بات الوضع هو الأخطر منذ فترة طويلة".

وقال بيدرسن: "إضافة إلى العنف الناجم عن النزاع في سوريا نفسها، يواجه الشعب السوري الآن إمكانية تصعيد قد يكون أوسع مرتبط بالتطورات الخطيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة".

وأوضح أن "ذلك بدأ بالفعل"، مشيرا إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف على وجه الخصوص مطاري حلب ودمشق، والاتهامات الأميركية لـ"مجموعات متّهمة بأنها مدعومة من إيران" بشنّ هجمات ضد قوات واشنطن في سوريا.