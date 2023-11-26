الجيش الإسرائيلي: جهود إطلاق سراح الرهائن تجري حاليا

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، إن العمل على إطلاق سراح مجموعة ثانية من الرهائن الإسرائيليين والأجانب من غزة يمضي قدما، بعد أن تم على ما يبدو حل مشكلة أدت إلى بعض التأخير بمساعدة مفاوضين قطريين.

وأكد، أن بلاده ملتزمة بصفقة التبادل مع حركة حماس، مشدداً على أن الوسطاء يعملون بجدية لتنفيذها.

وقال هغاري خلال مؤتمر صحافي، مساء السبت، إن إسرائيل ملتزمة بالاتفاق وإدخال المساعدات إلى غزة، مضيفًا: "نفحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية".

وأردف أن "استعادة المخطوفين أولوية بالنسبة لنا"، موضحًا أن إسرائيل قامت بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

فيما ختم قائلاً إن إسرائيل مستعدة عسكرياً لأي خطوات بعد انتهاء الهدنة في غزة.