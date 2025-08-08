ما حقيقة انفجار ترامب "غضباً" في وجه نتنياهو؟

فنّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرخ في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخراً لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، "إن التقرير الذي يفيد بأن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب دار بينهما مشادة كلامية حادة عار تماماً من الصحة".

وذكرت شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر، أن نتنياهو وترامب أجريا مكالمة هاتفية خاصة في 28 يوليو/ تموز تحوّلت إلى مشادة كلامية حادة وسط مخاوف في البيت الأبيض بشأن تشغيل صندوق غزة الإنساني، وهو آلية مساعدات تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى التقارير التي أفادت بوجود مجاعة جماعية في القطاع، قائلاً إنها من نسج حركة حماس الفلسطينية.

بدوره، بدأ ترامب بالصراخ بأنه لا يريد أن يسمع أن المجاعة مجرد خدعة، وأن لديه أدلة على أن الأطفال في غزة يتضورون جوعاً.