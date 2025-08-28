جبل المانع السوري.. قلعة عسكرية استراتيجية تستهدف إسرائيل تفتيتها

سارع الجيش الإسرائيلي على الفور للرد على محاولة الجيش السوري إتلاف منظومة تجسسية إسرائيلية، تتألف من أجهزة مراقبة وتنصت، زرعت سابقاً في منطقة "الكسوة" قرب "جبل المانع" بريف دمشق.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، إنزالاً جوياً، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، هو الأول من نوعه، منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الثاني، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وكان الجيش السوري عثر قرب "جبل المانع" بريف دمشق على أجهزة مراقبة وتنصت إسرائيلية، يوم 26 أغسطس/ آب الحالي، فخرج عناصره للتعامل معها، إلا أن الجيش الإسرائيلي استهدفهم فوراً، وفق مصدر عسكري.

وأضاف المصدر لوكالة "سانا" أنه أثناء تعامل عناصر الجيش السوري مع المنظومة التجسسية المزروعة قرب "جبل المانع" فوجئوا بالغارات الإسرائيلية التي قتلت 6 منهم، في دلالة على أن المنطقة مرصودة بشكل لحظي.

وأشارت المصادر إلى أن 4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال الجوي في منطقة "جبل المانع" وأجرت عملية دهم وتفتيش في المنطقة، لمدة ساعتين، قبل أن تغادر المنطقة بالطريقة ذاتها التي جاءت فيها.

أهمية "جبل المانع"؟

تأتي الأهمية التي يكتسبها "جبل المانع" بداية من موقعه الاستراتيجي، فهو يقع في ريف دمشق، ويفصل بين الغوطتين الشرقية والغربية، ويبلغ ارتفاعه 1076متراً، وتقع على قمته قلعة أثرية تدعى "قلعة النحاس".

وعلى المستوى العملياتي، يتميز الجبل بارتفاع يمنح السيطرة إضافة إلى موقع قريب من مركز الثقل في دمشق، كما أنه يمثل عقداً على الطرق الجنوبية وإرثاً لبنية صاروخية للدفاع الجوي، كما يرى الخبراء العسكريون.

الجبل يرتفع نحو 1100 متر ويبعد 20 كيلومترًا فقط عن العاصمة دمشق، وتحيط به بلدات (الخيارة والكسوة ودير علي والحرجلة) وهي البلدات التي دائماً ما تكون ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي عند مهاجمة سوريا.

يطل "جبل المانع" على جنوب دمشق ويكشف محاور واسعة حتى محافظة درعا، وعلى عقد لوجستية قريبة من بلدات الكسوة وحرجلة وقطنا، وأيضاً الطريق الدولي (M5) وكذلك محيط مطار دمشق من الجنوب الغربي.

وتقع على الجبل قواعد عسكرية تابعة للجيش السوري، وقد تعرض بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران الإسرائيلي، لوجود قوات إيرانية وقواعد دفاع جوي فيه منذ عشرات السنين، وذلك جعله مستهدفاً باستمرار.

وكان الجبل يعج بقواعد للدفاع الجوي ومخازن للصواريخ بعيدة المدى، ومنها صواريخ "سكود"، إضافة إلى محطات للرادار والاتصالات وغرف العمليات المشتركة مع "حزب الله" والمستشارين الإيرانيين العاملين في سوريا.

وضم الجبل كذلك مقار تتبع "الفرقة الرابعة" في الحرس الجمهوري، التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع، إلى جانب قواعد "اللواء 44" المعني بالدفاع الجوي والصواريخ.

ويتعرض "جبل المانع" للاستهداف الإسرائيلي منذ عام 2020 لكونه يمثل عقدة رصد وقيادة ونقطة إطلاق للصواريخ قرب دمشق وعلى طريق الجنوب نحو القنيطرة درعا.