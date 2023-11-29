تقرير: هذه رسائل مشاركة "الجهاد الإسلامي" بصفقة التبادل في غزة

أثارت مشاركة الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، مع حركة حماس، بتسليم رهائن محتجزين لديها في قطاع غزة، التساؤلات عن دلالات ذلك.

ولأول مرة، شاركت الجهاد الإسلامي بعملية تسليم محتجزين ورهائن إسرائيليين من غزة، وتحديدًا في اليوم الخامس للهدنة الإنسانية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عملية تسليم حماس للدفعة الخامسة للصليب الأحمر، بظهور عناصر من الجهاد.

وتضمنت عملية التسليم 10 إسرائيليين بينهم 9 سيدات وطفلة، بالإضافة إلى اثنين من الأجانب، في حين أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 30 أسيرًا فلسطينيًّا، وذلك بموجب اتفاق تمديد الهدنة برعاية دولية وإقليمية.

رسائل مهمة

ويرى محللون وخبراء سياسيون، أن مشاركة الجناح المسلح للجهاد في عملية تسليم رهائن إسرائيليين والظهور العلني له دلالات مهمة للغاية، ومؤشر على قبول الحركة بشروط الهدنة مع إسرائيل واستعدادها للمشاركة بالمفاوضات.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد هواش، إن "الظهور العلني لسرايا القدس له العديد من الدلالات السياسية والرسائل المهمة من قبل الحركتين لإسرائيل والأطراف الدولية والإقليمية المشاركة التي ترى اتفاق الهدنة".

وأوضح هواش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الرسالة الأولى لإسرائيل والوسطاء تتمثل باستعداد الجهاد للانخراط بشكل غير مباشر في مفاوضات التهدئة الشاملة وعبر توافقات سيتم التوصل إليها مع حركة حماس".

وأضاف: "هذا القرار يمثل تطورًا مهمًا في مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتالي سيكون له دور مهم في حصول الفصائل الفلسطينية على مكتسبات جيدة للغاية بشأن الصفقة الشاملة التي يمكن أن تبرم مع إسرائيل".

وأشار هواش، إلى أن "الرسالة الثانية من حماس تتمثل بتأكيدها على عدم وجود خلافات مع الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة، وهو الأمر الذي تعول عليه إسرائيل من أجل اخضاع حماس واللعب على وتر التناقضات الداخلية للفلسطينيين".

وتابع: "الخلاف مع الجهاد الإسلامي وحماس كان سيؤدي إلى إضعاف موقف الأخيرة بمفاوضات التهدئة الشاملة، خاصة وأن الجهاد الإسلامي لديها نحو 30 أسيرًا ومحتجزًا، ويمكن أن يؤدي رفضها الإفراج عنهم لاستمرار الحرب".

واستكمل: "رسالة حماس الثالثة تتمثل بإظهار قدرتها على حكم قطاع غزة بالرغم من الضربة العسكرية الموجعة التي تلقتها، وأنه لا يزال لديها تأثير على الفصائل المسلحة وقدرة على ضبط الميدان والحفاظ على التهدئة".

وبين هواش أن "الرسالة الرابعة تأكيد على إطلاق حماس والجهاد الإسلامي حوارًا بشأن الخطوط العريضة للهدنة الشاملة، ونجاحها باستغلال الهدوء الحالي بالتوصل لاتفاقات داخلية مع جميع الفصائل وحصرها لأعداد الأسرى والمحتجزين بغزة".

وزاد: "الرسائل الأربع ستؤدي لتحول كبير في مفاوضات حماس مع إسرائيل والوسطاء الدوليين والإقليميين، وسيمنح الحركة قوة في فرض بعض من شروطها للتهدئة"، مؤكدًا أن إنهاء الحرب في غزة بات قريبًا.

أهداف الجهاد

ويؤكد المحلل السياسي، سهيل كيوان، أن "مشاركة الجهاد الإسلامي بتسليم رهائن إسرائيليين مؤشر رئيس على استعدادها للمفاوضات مع إسرائيل والالتزام بجميع شروط الهدنة الشاملة في غزة، وحاجتها للتهدئة".

وقال كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز": "يبدو أن الجهاد الإسلامي لديها أهداف حماس ذاتها، وترغب بإنهاء الحرب، الأمر الذي يؤكد حاجتها لترميم أوضاعها الداخلية، وإعادة تأهيل قدراتها العسكرية، وعدم تطور القتال".

وأضاف: "يمكن اعتبار ذلك مؤشرًا على تدخل أطراف إقليمية لها علاقة بحماس والجهاد مثل إيران وحزب الله، لإقناع الطرفين باتخاذ موقف موحد والتوافق على شروط محددة للتهدئة في غزة، بما يمكن الفلسطينيين من الحصول على أفضل صفقة".

وأكد كيوان، أن "مثل هذا السيناريو يمثل عاملًا قويًا بإقناع الجهاد الإسلامي بالمشاركة بمفاوضات التهدئة والالتزام ببنودها"، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة أولية في تطويع الجهاد وعدم خرقها الهدنة دون التوافق مع حماس.

وتابع: "بتقديري الأمور تسير نحو إنهاء الحرب وهناك رغبة من جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية بذلك، ويبدو أن هناك تجاوبًا منهم مع الوسطاء الدوليين والإقليميين من أجل التوصل لهدنة طويلة الأمد بصفقة شاملة".

وتوقع: "خلال الأيام المقبلة سنشهد إعلان اتفاق للتهدئة ببنود غير معلنة، وبتقديري ستستمر المفاوضات لصفقة شاملة وتدريجية، وسيكون الضامن الرئيس لها الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد لنجاحها"، على حد تقديره.