فصائل عراقية تهاجم هدفا عسكريا في الجولان

قصفت طائرات مسيرة تابعة لفصائل عراقية مسلحة، تُدعى "المقاومة الإسلامية في العراق"، هدفاً عسكرياً في هضبة الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل.

وأعلنت تلك الفصائل، في بيان عبر تيليغرام، مساء الخميس، أن "القصف جاء دعماً للفلسطينيين في غزة ورداً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع".

وسبق أن نفذت "المقاومة الإسلامية في العراق" عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وكذلك قواعد أمريكية في العراق وسوريا، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.