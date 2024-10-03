ميليشيا الحوثي تعلن استهداف تل أبيب بمسيرات

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، عن استهدافها "تل أبيب" بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين إنه تمت مهاجمة "هدف حيوي في يافا المحتلة (تقع في نطاق تل أبيب) بعدد من الطائرات المسيرة".

وأضاف في كلمته أن "العملية حققت أهدافها بوصول المسيرات، دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، لافتًا إلى أن "عملية يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأمس الأربعاء، أعلنت ميليشيا الحوثي، عن هجوم صاروخي، شنته بواسطة 3 صواريخ مجنحة من نوع "قدس 5"، ضد مواقع عسكرية "في عمق" إسرائيل، دون أن يحدد موقعها.

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وأضافت: "تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح، وسط تكتم العدو على نتائج العملية".

وسبق أن أكدت الميليشيا في اليمن "مباركتها" الهجوم الإيراني على إسرائيل، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أيّ عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل، "انتصارًا لفلسطين وردًّا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد"، وفق تعابير الميليشيا.