ميقاتي: عناصر "غير لبنانية" هي من أطلقت الصواريخ تجاه إسرائيل

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن ميقاتي، قوله "تبين من التحقيقات الأوليّة التي قام بها الجيش أنّ من قام بإطلاق الصواريخ، ليس جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأنّ الأمر كان عبارة عن ردّة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزّة".