نائب عن حزب الله يؤيد قرارات النائب العام اللبناني بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

أعرب نائب عن حزب الله، اليوم الأربعاء، عن تأييده للقرارات التي اتخذها النائب العام اللبناني غسان عويدات الذي وجه اتهامات إلى قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وأمر بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم بشأن الانفجار.