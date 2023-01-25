نائب عن حزب الله يؤيد قرارات النائب العام اللبناني بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
أعرب نائب عن حزب الله، اليوم الأربعاء، عن تأييده للقرارات التي اتخذها النائب العام اللبناني غسان عويدات الذي وجه اتهامات إلى قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وأمر بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم بشأن الانفجار.
وقال إبراهيم الموسوي في تغريدة على تويتر إن قرارات عويدات "خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي".
ويعارض حزب الله بشدة تحقيق البيطار واتهم القاضي بالانحياز بعد أن سعى لاستجواب حلفاء للحزب.