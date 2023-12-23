"الكمائن والدمى" تقوض سيطرة الجيش الإسرائيلي على الشجاعية

يواجه الجنود الإسرائيليون في المناطق التي سيطروا عليها شمالي قطاع غزة نيران القناصة والكمائن والعبوات المفخخة التي زُرعت في كل زاوية، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وبحسب تقرير للموقع، فإن "حوادث عديدة وقعت شمال القطاع تؤشر على وضع معقد يتعرض له الجنود خلال سيطرتهم على البنايات، وغيرها من المواقع، ومشاكل بشأن تأمين الجنود على الأرض في عمق غزة، وأن كل كتيبة قتالية إسرائيلية تضم قوات مشاة ومدرعات وهندسة، تعمل بشكل متدفق داخل القطاع."

وأضاف أن على هذه القوات أن تختار بعناية بنايات ستُستخدَم للإقامة الطويلة للجنود بداخلها، ومن ثم يتعين تمشيط تلك المناطق جيدًا، قبل السيطرة عليها وإقامة نقاط إطلاق نار ومراقبة سواء من الطوابق الأرضية أو العلوية، على أن تتواصل المراقبة طوال 24 ساعة يوميًا، وفق الموقع.

وقال التقرير إن "تلك المهمات أصبحت في غاية التعقيد وتواجه تحديات، لا سيما وأن هناك عددا من السيناريوهات التي تنذر بمخاطر، من بينها خلايا القناصة التابعة لحماس، وخلايا إطلاق القذائف المضادة للدبابات، فضلًا عن خلايا متخصصة في إلقاء العبوات الناسفة أو تفخيخ المحاور.

وأشار إلى أن "هناك خلايا متخصصة في تنفيذ هجمات على الجنود بطرق مختلفة، أو نصب كمائن بأساليب غير متوقعة، على غرار واقعة دمى الأطفال الناطقة بالعبرية، بالإضافة إلى مُسيَّرات هجومية متفجرة وهجمات من فتحات الأنفاق أو المنازل المدمرة".