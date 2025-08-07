مقتل سوري بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، مقتل شخص من الجنسية السورية متأثرا بإصابة بالغة، جراء الغارات الإسرائيلية أمس الأربعاء على بلدة دير سريان جنوبي لبنان. وفق قناة "آر تي".

وقالت الوزارة في بيانات محدثة، إن الغارة الإسرائيلية على بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط قتيل من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت محيط بلدتي زوطر ودير سريان جنوبي لبنان.

وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مرآبا للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة في دير سريان.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، "سقوط قتيل وإصابة شخص آخر بجروح"، جراء غارة إسرائيلية على بلدة تولين - قضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية توترا كبيرا، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، في حين قالت ميليشيا "حزب الله" إن قرار الحكومة في نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود" مؤكدة أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.