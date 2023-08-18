حركة تمازج السودانية تعلن انحيازها لقوات الدعم السريع

أعلنت حركة الجبهة الثالثة تمازج في السودان، اليوم الخميس، انضمامها إلى صفوف قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة ضد قوات الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وحركة تمازج التي تضم آلاف المقاتلين، كانت قد وقعت على اتفاق السلام في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2020 ضمن مجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق.