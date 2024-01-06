الجيش الإسرائيلي "ينوّع" أدوات استهداف الغزيين.. جرحى برصاص مُسيرات إسرائيلية

أطلقت مُسيرات اسرائيلية النار على بيوت المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في وسيلة جديدة لقتل الفلسطينيين، حيث أدى الاستهداف إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن مُسيرات اسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على منازل المواطنين في الأحياء الشرقية والشمالية لمخيم النصيرات، وباتجاه أي هدف متحرك في الشارع ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متوسطة.

وأضاف أن مخيم النصيرات يعيش عملية عسكرية برية واسعة من المحورين الشرقي والشمالي الغربي، وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق قذائف مدفعية بشكل مكثف نزح على إثرها غالبية سكان المخيم باتجاه مدينتي دير البلح ورفح.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د.خليل الدقران أن 4 مواطنين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وقد أصيبوا بأعيرة نارية من مسيرات إسرائيلية استهدفت منازلهم.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي يبتدع أسلحة القتل للمدنيين مشيرًا إلى أن أعداد الجرحى تضاعفت بشكل كبير جدًا جرّاء الاستهداف المتواصل سواء بالقصف الجوي أو المدفعي أو المُسيرات الإسرائيلية (الدرونز).